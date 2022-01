In den 52 Ländern und Gebieten von der Atlantikküste bis nach Aserbaidschan und Russland wurden bislang 100.074.753 Ansteckungen gemeldet. Frankreich hat seine Maßnahmen erneut verschärft, gleichzeitig aber die Quarantäne-Fristen verkürzt. Auch in Tirol steigen die Zahlen an. Alle Details im Live-Blog.