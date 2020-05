Die Tiroler Behörden sollen bereits am 5. März gewusst haben, in welchen Hotels in Ischgl 14 isländischen Touristen genächtigt hatten, die nach ihrer Rückkehr aus Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. In Tirol sind seit Sonntagabend zwei positive Coronavirus-Fälle hinzugekommen. Insgesamt sind 162 Personen infiziert. Wir berichten im Live-Blog.