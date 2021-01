Im Zillertal wurde die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen. Fünf Fälle sind bestätigt, weitere 21 wahrscheinlich. Am kommenden Montag tritt die Masken-Pflicht in Kraft. Der Rewe-Konzern, Spar, Hofer und Lidl haben angekündigt, die Masken gratis an ihre Kunden abzugeben. Alle Details im Live-Blog.