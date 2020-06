Nach dem Bundesland Salzburg richtet auch Tirol einen Appell an Gäste aus Ländern und Regionen, für die eine Reisewarnung gilt. Ihnen werde dringend angeraten, einen Nachweis über einen negativen Coronatest mitzubringen. Die Zahl der Infizierten in Tirol bleibt am Samstag bei acht. Alle Details im Live-Blog.