Mehr als 1000 Personen wurden bisher im Kultursaal in Jochberg oder in der Screening-Straße in Kitzbühel mittels PCR-Test getestet - zwei Ergebnisse waren positiv. Koalition und SPÖ haben sich auf das "Reintesten" in den Urlaub und zu Veranstaltungen geeinigt. Alle Details im Live-Blog.