Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich laut Posting auf Facebook in häuslicher Quarantäne. In Österreich sind mit 50,3 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung „geboostert". Alle Details im Live-Blog.