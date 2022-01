Die ansteckendere Omikron-Variante breitet sich nun auch hierzulande rasant aus, die Corona-Ampel ist wieder überwiegend rot – so auch in Tirol. Am Donnerstag berät die Bundesregierung mit den Ländern und Gecko-Experten zur aktuellen Lage, um 14 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt. Alle Details im Live-Blog.