Ein Corona-Cluster ist jetzt in einer internationalen Jugendgruppe aufgetreten, die sich seit 1. Juli in Stanzach im Außerfern aufhält. In Tirol häufen sich die Corona-Fälle nach einer Reiserückkehr. Mindestens sieben von den am Donnerstag gemeldeten 17 Neuinfektionen stehen damit in Zusammenhang. Alle Details im Live-Blog.