Heute treten in Österreich wieder verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. Vor allem Ungeimpfte müssen mit einer Reihe Einschränkungen rechnen. Für alle gilt aber zum Beispiel die Rückkehr zu FFP2-Maske im Lebensmittelhandel, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Kirche. Alle Details im Live-Blog.