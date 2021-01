Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht trotz des Lockdowns in Österreich einfach nicht zurück. Die Ampel dürfte rot bleiben. In Tirol sind derzeit 1156 aktive Corona-Fälle registriert. 144 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden stehen 107 neu Genesene gegenüber. Alle Details im Live-Blog.