In Tirol waren am Donnerstag 5684 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 264 Corona-Patienten befanden sich vorerst in den Krankenhäusern. 44 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung. Tirols Landeshauptmann appellierte an Bevölkerung, auch soziale Kontakte zu reduzieren. Alle Details im Live-Blog.