Der Corona-Trend in Österreich zeigt aktuell in die richtige Richtung. Laut Arbeitsdokument der heute tagenden Ampel-Kommission gehen die Zahlen außer in Kärnten überall nach unten oder stagnieren. Sorgenkind bleibt Oberösterreich – dort liegen die sechs Bezirke mit den bundesweit höchsten Inzidenzen. Alle Details im Live-Blog.