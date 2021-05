In Israel sollen ab Juni alle im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen aufgehoben werden. In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. 56 Neuinfektionen standen 102 Genesene gegenüber. In den Spitälern mussten indes um vier Menschen mehr behandelt werden als am Samstag. Alle Details im Live-Blog.