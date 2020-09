Die Regierung wendet sich an die Öffentlichkeit. Thema sollen aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise sein. Schwaz sagte indes am Mittwoch eine ganze Reihe von Festen und Veranstaltungen ab, auch die Innsbrucker Herbstmesse fällt aus. In Tirol waren am Donnerstagvormittag 686 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.