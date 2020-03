Die ersten Corona-Virus-Patienten in Österreich, ein italienisches Paar, das in Innsbruck in der Klinik behandelt wurde, sind am Donnerstag gesund und virusfrei entlassen worden. Italien schließt unterdessen wegen der Coronavirus-Krise alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März. Wir berichten im Newsblog.