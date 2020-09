Für Deutschland gilt Tirol nun als Risikogebiet, wie am Freitagabend bekannt wurde. Die Regierung tritt am Abend nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten vor die Kameras. Ab heute gilt zudem die Gastro-Sperrstunde um 22 Uhr. In Tirol sind derzeit 530 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.