Die Zahl neuer Corona-Fälle in Tirol ist auch am Montag gesunken. Unterdessen dürfte die Aussage von Ex-NEOS-Abgeordneter Irmgrad Griss für politische Diskussionen sorgen: Die Politikerin sprach sich am Sonntag in der ORF-Sendung "Im Zentrum" für eine Impfpflicht in Österreich aus. Alle Details im Live-Blog.