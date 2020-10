In Tirol wurden seit gestern Abend 350 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 166 gelten als wieder genesen. Der oberösterreichische LH Thomas Stelzer hat am Mittwoch „rechtliche Schritte gegen unkontrollierte Partys" in Stadeln, Garagen und Gartenhütten angekündigt. Alle Details im Live-Blog.