Die Regierung hat am Freitag Öffnungsschritte für den 19. Mai angekündigt. Einen "Grünen Pass" werde es aber nicht so früh geben, wie von der ÖVP angekündigt, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Unterrichtsminister Faßmann gibt Details zu Schulöffnungen bekannt. Alle Details im Live-Blog.