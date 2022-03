An den Schulen wird sich bis Ostern nichts ändern. Die Zahl der aktiv mit SARS-CoV-2 infizierten Personen ist am Sonntag indes in Tirol leicht zurückgegangen. Auf 1768 neue positive Tests kamen 2742 Genesene. Zwei Menschen starben an oder mit Covid-19. Alle Details im Live-Blog.