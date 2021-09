In Wien muss künftig beim Besuch in Lokalen der Nachtgastronomie sowie von Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben. 2G wird auch in Tirol diskutiert – nämlich beim Erwerb des Freizeittickets. Alle Details im Live-Blog.