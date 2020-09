In den vergangenen 24 Stunden wurden in Tirol 48 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 42 Personen gelten als wieder gesund. Aktuell sind in Tirol wieder mehr als 400 Personen mit dem Virus infiziert, am meisten davon im Bezirk Kufstein. In Osttirol gibt es indes keine Fälle mehr. Alle Details im Live-Blog.