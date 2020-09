Am Sonntagvormittag meldete das Dashboard des Landes Tirol insgesamt 725 bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der auf "gelb" gestellten Regionen in Österreich nimmt weiter zu. In Frankreich, Großbritannien und Spanien gibt es neue Rekordzahlen, die Regierungen planen Restriktionen. Alle Details im Live-Blog.