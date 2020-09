Für Deutschland gilt Tirol nun als Risikogebiet, wie am Freitagabend bekannt wurde. Tirols LH Platter spricht von einem "schweren Schlag" für den Wirtschaftsstandort, auch Tiroler Wirtschaftsvertreter sind in Sorge. In Tirol gelten derzeit 570 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.