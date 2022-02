Sowohl in Tirol als auch in ganz Österreich steigt die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern, die der Intensivpatienten ist leicht rückläufig. Am Freitag findet im Impfzentrum Innsbruck ein kostenloser Beratungsnachmittag von KinderärztInnen für Eltern statt. Alle Details im Live-Blog.