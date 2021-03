Die EU-Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstag eine neue Empfehlung für die Vorgangsweise mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca abgeben. Kanzler Kurz ging in der „ZiB2" am Abend davon aus, dass sie sich nicht gegen das Vakzin aussprechen wird. Alles dazu im Live-Blog.