Die Vorteile der Vakzine überwiegen die Nachteile, befand die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag. Österreichs Nationales Impfgremium schloss sich der Empfehlung an. Deutschland, Italien, Frankreich und Co. haben angekündigt, die Impfungen mit AstraZeneca wiederaufzunehmen. Alles dazu im Live-Blog.