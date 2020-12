Tirol ist am Sonntag in den dritten Tag der Massentestungen gestartet, die bisherige Teilnahme verlief nicht so stark wie erhofft. Landeshauptmann Platter und Kanzler Kurz bitten die Bevölkerung, sich auch am letzten Testtag testen zu lassen. Unterdessen gab es in Österreich binnen 24 erneut 2741 Corona-Fälle. Alle Details im Live-Blog.