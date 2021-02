Am Montag soll die Entscheidung fallen, wie es ab dem 8. Februar in Österreich weitergeht. Online kann man sich für eine Corona-Schutzimpfung in Tirol vormerken lassen. Das Nationale Impfgremium hat festgelegt, dass für Senioren und Hochrisikopatienten ein mRNA-Impfstoff verwendet werden soll. Alle Details im Live-Blog.