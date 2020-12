Am Samstag wurden weitere Details zu den Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. In den Semesterferien wird es an den Schulen Ergänzungsunterricht geben, eine Testpflicht ist nicht geplant. Unternehmen bekommen noch bis zum 31. Dezember einen Ersatz für den entgangenen Umsatz. Alle Details im Liveblog.