Nachdem sich eine nun positiv getestete Person aus Deutschland in den vergangenen Tagen an mehreren Orten im Bezirk aufgehalten hat, wurde am Dienstag erneut ein öffentlicher Aufruf gestartet. Seit Montagabend liegen in Tirol 78 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse vor, indes sind 86 Personen genesen. Alle Details im Live-Blog.