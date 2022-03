Die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe. Am Donnerstag wurden 49.432 Neuinfektionen registriert. In der Ampel-Kommission läuten angesichts dessen die Alarm-Glocken: Nicht nur wurden wieder alle Bundesländer auf höchstes Risiko gestellt, es wurde auch die Wieder-Einführung geeigneter Präventionsmaßnahmen eingefordert. Alle Details im Live-Blog.