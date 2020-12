Die Regierung informiert heute ab 10 Uhr über den Impfstart in Österreich: Um 9 Uhr wurden heute drei Frauen und zwei Männer an der MedUni Wien als erste gegen das Coronavirus geimpft. In allen Bundesländern bis auf Kärnten soll heute ebenfalls ein Impfstart erfolgen. Kärnten will erst ab 5. Jänner impfen. Alle Details im Liveblog.