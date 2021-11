Binnen 24 Stunden gab es 1385 positive Corona-Tests in Tirol, 798 Personen wurden als genesen registriert. In Tirol werden PCR-Gurgelselbsttests noch etwas länger auf sich warten lassen. Die Kritik an Bildungsminister Faßmann (VP) über die Vorgangsweise an Schulen reißt nicht ab. Alle Details im Live-Blog.