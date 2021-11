Binnen 24 Stunden gab es 1385 positive Corona-Tests in Tirol, 798 Personen wurden als genesen registriert. Die Kritik an Bildungsminister Faßmann (VP) über die Vorgangsweise an Schulen reißt nicht ab. Die Lage in Österreichs Spitälern hat sich indes weiter verschärft. Alle Details im Live-Blog.