In Tirol gibt es drei neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, auch österreichweit stieg die Zahl der Betroffenen bis Samstagvormittag noch einmal deutlich an: Mittlerweile gibt es 74 bestätigte Fälle. Punktuell sollen jetzt Gesundheitskontrollen an der Grenze zu Italien eingeführt werden. Wir berichten im Newsblog.