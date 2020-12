Bei 2913 Personen wurde innerhalb von 24 Stunden das Virus SARS-CoV-2 festgestellt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober will die Zahl der Neuinfektionen im Jänner drastisch senken. In Tirol ist am letzten Tag des Jahres ein Anstieg an Corona-Infizierten verzeichnet worden, die Lage in den Spitälern hat sich jedoch verbessert. Alle Details im Liveblog.