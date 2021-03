Fast eine Million Menschen haben in Österreich zumindest schon eine Teilimpfung erhalten. Die meisten Geimpften gibt es, nicht zuletzt wegen der Impfaktion im Bezirk Schwaz, in Tirol. Gegen 18 Uhr will die Regierung eine Stellungnahme abgeben, wie es mit möglichen Lockerungen aussieht. Die aktuellsten Meldungen im Live-Blog.