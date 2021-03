Der stv. LH Oberösterreichs, Manfred Haimbuchner, wurde Donnerstagabend auf die Intensivstation verlegt. Der 42-Jährige hatte sich kurz zuvor wegen seiner Corona-Erkrankung ins Spital begeben. In Österreich wurde bis Freitag ein Höchstwert an Infizierten mit über 30.000 in heurigen Jahr erreicht. Alles dazu im Live-Blog.