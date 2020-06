Die Kurzarbeit nimmt in Österreich wieder deutlich ab. Auch die Zahl der Infektionsfälle verläuft in Österreich weiter positiv. In einem Kindergarten Innsbruck-Pradl galten sechs Pädagoginnen als Corona-Verdachtsfälle. Alle betroffenen erhielten am Dienstag ein negatives Testergebnis. Wir berichten im Live-Blog.