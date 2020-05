Nach der Aufregung um seinen Besuch im Kleinwalsertal war Bundeskanzer Kurz am Donnerstag in Tirol zu Gast. Die Zahl der akut am Coronavirus erkrankten Menschen in Österreich sinkt weiter. Ab Freitag dürfen Restaurants, Gasthäuser und Cafes wieder aufsperren. Alle Details und aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.