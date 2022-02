Für den optimalen Zeitpunkt für die jährliche Corona-Auffrischung – ähnlich wie bei Influenza – stellt Gecko den Monat September in den Raum. Knapp 1,3 Millionen Erwachsene verstoßen in Österreich derzeit gegen die Impfpflicht, die am Samstag in Kraft getreten ist. Alle Details im Live-Blog.