Am Donnerstag erfolgt die - nicht medienöffentliche - Generalprobe für die Corona-Ampel, der Echtbetriebt startet am 4. September. Die im Lockdown angebotene Sonderbetreuungszeit für Eltern soll verlängert werden. In Tirol steigt die Zahl der Infizierten auf 353. Alle Details im Live-Blog.