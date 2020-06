In Tirol gab es in den vergangenen 24 Stunden eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Zudem wird ein Mann, der als geheilt galt, wieder als Infizierter geführt. In Südtirol kommen mehrere Lockerungen, unter anderem fällt die allgemeine Pflicht zum Tragen von MNS-Masken. Wir berichten im Live-Blog.