Am Dienstag ging in Wien ein erstes Gipfeltreffen zwischen Regierung, Opposition und Experten zur Ausgestaltung der Impfpflicht über die Bühne. Mückstein (Grüne) und Edtstadler (ÖVP) informierten im Anschluss in einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen. Alle Details im Live-Blog.