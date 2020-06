Während Italien heute die Einreisebeschränkungen aufhebt, könnte in Wien die Entscheidung auf österreichischer Seite fallen. Mit dem Ende der Pfingstferien fällt an den Schulen heute die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. In Tirol sind noch 14 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuelle Entwicklungen hier im Live-Blog.