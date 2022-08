Die britische Arzneimittelbehörde hat grünes Licht für den an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff von Moderna gegeben. In Österreich geht die Zahl der registrierten Corona-Fälle weiter zurück. Auch am Montag sind die Corona-Zahlen in Tirol gesunken. Alle Details im Live-Blog.