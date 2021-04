Der "Grüne Pass" wird in drei Etappen kommen. Beim ersten Schritt wird er ein normaler Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung sein. Dann soll er national via gemeinsamem QR-Code umgesetzt werden. Danach heißt es auf die europäische Lösung warten. Österreich bekommt unterdessen diese Woche doppelt soviel Impfstoff wie in der Woche zuvor. Alle Details im Live-Blog.