Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigt nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. Unterdessen sind am Wochenende vier Personen in Navis und eine Person in Matrei positiv getestet worden. Zwei von ihnen nahmen noch am Donnerstag an einer Schulabschlussveranstaltung in Matrei teil. Alle Details im Live-Blog.