Bei den Coronavirus-Neuinfektionen hat es am Freitag erneut einen Rekordwert von 9586 positiven Tests binnen 24 Stunden gegeben. Dementsprechend dürfte Österreich vor einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen stehen. In Tirol gibt es derzeit 8846 Infizierte, 343 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Alle Details im Live-Blog.